وزير البترول يلتقى وفد البنك الأوروبى لدعم مشروعات الطاقة

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع جوليان بوجيت نائب رئيس شركة توتال إنرجيز الفرنسية، حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر فى مناطق امتيازها كمشغل رئيسى فى منطقة شمال رأس كنايس بغرب المتوسط وكشريك فى منطقة شمال الحماد بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى خطط تنمية الاكتشافات الجديدة.

كما التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، والذى أكد دعم البنك الأوروبي لمصر من خلال حوار التمويل والسياسات للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الأخضر والمستدام والشامل وأشاد بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال الطاقة ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، والتى عمل عليها البنك مع الحكومة والقطاع الخاص.

التحول الطاقى والرقمى

وأوضح بومان أن البنك حريص على دعم مصر فى سعيها للإسراع بتعزيز الطاقة الخضراء والمستدامة، وكذا دعم تعظيم دور القطاع الخاص فى مشروعات إزالة الكربون وإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة وسياسات كفاءة استخدام الطاقة ومشروعات التحول الطاقى والرقمى وتوطين التكنولوجيا.

فيما أكد الوزير على تميز العلاقة بين مصر والبنك، حيث إن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجانبان لديهما مشروعات مشتركة واستثمارات كبيرة فى عدد من المجالات وحريصان على زيادتها.

كان وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، عقد اليوم محادثات مع جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة القبرصي، حيث ناقشا سبل تحسين التعاون والاندماج بين الدولتين ضمن إطار منتدى غاز شرق المتوسط، مستفيدين من الزيادة في اكتشافات الغاز الطبيعي بقبرص، ومن البنية التحتية المتقدمة للغاز في مصر.

كما أن الشراكة بين مصر وقبرص في إطار منتدى غاز شرق المتوسط تعود بالفائدة على كلا الطرفين، مع وجود فرص عديدة للتكامل تدعمها البنية التحتية المتاحة، زيادة اكتشافات الغاز.