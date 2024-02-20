الأربعاء 21 فبراير 2024
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انخفاض أسعار الذهب الآن فى مصر عيار 21 و24 رغم الارتفاع العالمى

الذهب
الذهب

أسعار الذهب الآن فى مصر تعد من أبرز المواضيع التي يبحث عنها الكثيرون في الوقت الحالي، حيث يسعون لمعرفة التحديثات اللحظية لأسعار هذا المعدن الثمين.. يراقب العديد من الأشخاص الوقت المناسب للشراء والبيع، لذا فإن أسعار الذهب الآن فى مصر تعتبر من النتائج الأكثر رواجًا بشكل مستمر خلال اليوم.

أسعار الذهب الآن فى مصر

شهدت أسعار الذهب الآن فى مصر تراجعًا خلال تعاملات اليوم، حيث تم تسجيل انخفاض في أسعار الذهب بقيمة 30 جنيها في التعاملات المسائية مقارنة بالأسعار الصباحية.

أسعار الذهب عيار 18 

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في آخر تحديث له 3069 جنيهًا، ويعتبر هذا العيار من الأنواع المستخدمة في صناعة المجوهرات، وهو الأقل سعرا بين أنواع الذهب المتداولة.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21 اليوم في آخر تحديث له إلى 3580 جنيها، ويتوفر عيار 21 بشكل واسع في الأسواق المحلية والدولية، مما يجعله أكثر إمكانية للشراء والبيع كما أنه يمثل توازنًا جيدًا بين القيمة المالية والمتانة، مما يجذب الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب بأسعار معقولة.

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أسعار الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 4091 جنيها ويتوافر من الذهب عيار 24 سبائك ذهبية بأوزان مختلفة، حيث تعتبر هذه النوعية من القطع الذهبية هي الأكثر نقاء. فالذهب عيار 24 يعتبر ذهبا خالصا بنسبة 99.9%.

 سعر جنيه الذهب اليوم

وفي آخر تحديث لسعره سجل جنيه الذهب، الذي يتألف من ثمانية جرامات من عيار 21، يبلغ سعره 28.640 جنيه، يضاف إلى هذا السعر تكلفة المصنعية والدمغة والضرائب عند بيعه.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية في آخر تحديث له 2026 دولارا للأونصة ليسجل بذلك انخفاضا تدريجيا بعد أن وصل سعره على الشاشة خلال التعاملات الصباحية إلى 2031 دولار للأونصة.

وباعتبار المعدن الأصفر مخزنًا للقيمة وملازا آمنا، فإن الذهب يلعب دورا حيويا في الاقتصاد العالمي، حيث يتأثر سعر الذهب بعدة عوامل، ومعرفة هذه العوامل يمكن أن تساعد في فهم تقلبات الأسعار واتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أفضل.

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