سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-2-2024 في مصر للبيع والشراء من أكثر الموضوعات بحثًا في مصر لاهتمام المصريين بمعرفة سعر المعدن الأصفر في الأسواق المحلية بعد أن شهد ارتفاعات متتالية في الصاغة المصريين منذ بداية العام الجاري ومازال متغيرًا لاقبال المصريين على شراء الذهب بعد تذبذب البورصات العالمية وارتفاع مؤشرات التضخم محليًا وعامليًا جراء الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-2-2024 في مصر

تراجع سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات الأربعاء 21 فبراير 2024، بشكل طفيف في مصر خلال الساعات الأخيرة، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم بدون مصنعية

في يوم الأربعاء الموافق 21- 2 - 2024، تراجع سعر تداول الذهب بدون مصنعية بشكل طفيف حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 3590 جنيه حسب تصريح أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم عيار 24

حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 مبلغ 4103 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 بلغ 3590 جنيها يُشار إلى أن هذه الأسعار لا تشمل الضريبة والدمغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم "وزن 8 جرام عيار 21"

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3077 جنيهًا (غير شامل الضريبة والدمغة)، في حين تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28720 جنيها (غير شامل الضريبة والدمغة).

سعر الذهب بالمصنعية اليوم الأربعاء في الصاغة

تتراوح أسعار الذهب بالمصنعية من عيار 21 بين 3697 و3715 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 18 بين 3230 و3246 جنيهًا. ويتراوح مصنعية الذهب عيار 21 بين 3 و3.5% من سعر الجرام الواحد، بينما تتراوح قيمة مصنعية الذهب عيار 18 في نطاق 5 و5.5% من سعر الجرام الواحد.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

ارتفع سعر تداول المعدن النفيس العالمي في بداية تعاملات اليوم في بورصة المعادن العالمية وكانت العقود الفورية للذهب 2026.91 دولار للأونصة، بينما وصل سعر الذهب في العقود الآجلة إلى 2039.90 دولار.



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