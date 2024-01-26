سعر سبيكة الذهب الـ 50 جرام اليوم الجمعة 26 يناير 2024.. من كلمات البحث الأكثر انتشارًا عبر محرك “جوجل”.

“الدستور” يستعرض التفاصيل كاملة في التقرير التالي..

سعر سبيكة الذهب الـ 50 جرام اليوم الجمعة

سعر سبيكة الذهب الـ 50 جرام

سعر سبيكة الذهب الـ 50 جرام هو 204905 جنيه

سبيكة الذهب 31.10 جرام

سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام هو 82050 جنيه

سعر سبيكة الذهب بوزن 20 جرام

سعر سبيكة الذهب بوزن 20 جرام هو 82050 جنيه

سعر سبيكة الذهب الـ 5 جرام

حقق سعر سبيكة الذهب عيارالـ 5 جرام 24 هو 20610 جنيه

سعر سبيكة الذهب الـ 100 جرام

سعر سبيكة الذهب الـ 100 جرام هو 409440 جنيه

سبيكة الذهب الـ 116.65 هو

سعر سبيكة الذهب الـ 116.65 هو 474425 جنيه

سبيكة الذهب بوزن 500 جرام

سعر سبيكة الذهب الـ 500 جرام عيار 24 هو 2035680 جنيه

سبيكة الذهب الـ 1000 جرام

سعر سبيكة الذهب الـ 1000 جرام هو 4068145 جنيه

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بالمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 4349 جنيه للبيع، 4406 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 هو 3987 جنيه للبيع، 4039 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم:

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 هو 3805 جنيها للبيع، 3855 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 18 هو 3262 جنيه للبيع، 3304 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 12 هو 2174 جنيه للبيع، 2203 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم تراجعا حادا حيث وصل إلى 30.640 جنيه للبيع، و30.500 جنيه للشراء.