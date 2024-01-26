الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر سبيكة الذهب الـ 50 جرام اليوم الجمعة 26 يناير 2024

سبيكة الذهب
سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب الـ 50 جرام اليوم الجمعة 26 يناير 2024.. من كلمات البحث الأكثر انتشارًا عبر محرك “جوجل”.

“الدستور” يستعرض التفاصيل كاملة في التقرير التالي..

 

سعر سبيكة الذهب الـ 50 جرام اليوم الجمعة 

 

سعر سبيكة الذهب الـ 50 جرام 

سعر سبيكة الذهب الـ 50 جرام  هو 204905 جنيه

 

سبيكة الذهب 31.10 جرام 

سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام  هو 82050 جنيه

 

سعر سبيكة الذهب بوزن 20 جرام 

سعر سبيكة الذهب بوزن 20 جرام هو 82050 جنيه

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سعر سبيكة الذهب الـ 5 جرام 

حقق سعر سبيكة الذهب عيارالـ 5 جرام  24 هو 20610 جنيه

 

سعر سبيكة الذهب الـ 100 جرام 

 

سعر سبيكة الذهب الـ 100 جرام   هو 409440 جنيه

 

سبيكة الذهب الـ 116.65 هو

سعر سبيكة الذهب الـ 116.65 هو 474425 جنيه

 

سبيكة الذهب بوزن 500 جرام 

 

 سعر سبيكة الذهب الـ 500 جرام  عيار 24  هو 2035680 جنيه

 

 سبيكة الذهب الـ 1000 جرام  

سعر سبيكة الذهب الـ 1000 جرام هو  4068145 جنيه

 

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر  بالمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 4349 جنيه للبيع، 4406 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 هو  3987 جنيه للبيع، 4039 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم:

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 هو 3805 جنيها للبيع، 3855 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 18  هو 3262 جنيه للبيع، 3304 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 12 هو  2174 جنيه للبيع، 2203 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم تراجعا حادا حيث وصل إلى  30.640 جنيه للبيع، و30.500 جنيه للشراء.

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