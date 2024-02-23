تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بالجنيه

يرصد “الدستور” في تقريره الخدمي واليومي سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بالجنيه المصري والدولار، بعد أن شهدت أسعار الذهب انخفاظًا ملحوظ في الأيام الماضية، وإليكم التفاصيل:

سجل سعر الذهب اليوم للبيع والشراء التالي:

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل 3914.25 جنيه للشراء، و3885.75 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22

وهبط سعر جرام الذهب عيار 22، عند مستوى 3588 جنيها للبيع، و3562 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل 3425 جنيها للبيع، و3400 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، ليسجل 2935.75 جنيه للبيع، و2914.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية تعاملات اليوم، عند مستوى 2283.25 جنيه للبيع، و2266.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 12، عند 1957.25 جنيه للبيع، و1942.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية حسب نوع الذهب، فتتراوح مصنعية الذهب عيار 21 لتكون بين 60 جنيهًا إلى 100 جنيه حسب محل الصاغة، وتلجأ بعض المحلات إلى حسابها بنحو 6% من ثمن جرام الذهب، بينما ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 نتيجة لتميز صناعته مقارنة بالذهب عيار 21، ويبلغ ثمن مصنعية الذهب عيار 18 14% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب اليوم بالدولار

استقر سعر الذهب عالميًا اليوم الجمعة 23 فبراير في البورصات العالمية لتسجل أونصة الذهب الآن 2025 دولارًا للبيع، مقابل 2024 دولارًا للشراء.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC (السعر الآن: 133945 جنيها).

نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21 (السعر الآن: 14995 جنيها).

جنيه بى تى سي ذهب عيار21 (السعر الآن: 30155 جنيها).

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21؟

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم، حالة من الانخفاض ليصل عند مستوى 27400 جنيه للبيع، و27200 جنيه للشراء.