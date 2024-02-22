وداعًا طبيب الاستشارات المجانية.. وفاة هاني الناظر تصدم متابعيه

تصدر نبأ وفاة أشهر أطباء الأمراض الجلدية الدكتور هاني الناظر، تريند البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل"، عقب إعلان نجله الدكتور محمد الناظر، وفاة والده.

وصدم رحيل الدكتور هاني الناظر الكثير من رواد السوشيال ميديا ومتابعيه، عقب إعلان وفاته متأثرًا بنوع من أنواع سرطان الدم النادر، وكان بالفعل بدأ في تناول العلاج الكيميائي الذي سبب له الكثير من المتاعب الصحية، حسب ما أعلن أبنه الدكتور محمد الناظر.

ويعد الدكتور هاني الناظر، من أكثر الأطباء شهرة في مجاله، واستطاع مساعدة الكثير من المرضى من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجانًا دون الحصول على مقابل مادي منهم.

طبيب الإستشارات المجانية.. هاني الناظر يصدم الجميع بخبر وفاته

واستطاع طبيب الغلابة هاني الناظر، أن ينال حب وتقدير متابعيه بسبب مساعدتهم في الإستشارات الطبية دون عائد مادي منهم، وذلك من خلال الرد عليهم عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" والإجابة عليهم وإعطائهم روشتة الأدوية التي ينصح بها.

ولم يكتفِ دور الدكتور الراحل هاني الناظر، بالرد فقط على المرضى على موقع "الفيسبوك"، لكنه كان يقدم العديد من النصائح الطبية لمتابعية، ومن أكثر النصائح التي قدمها هاني الناظر لمتابعيه هي الحفاظ على صحتهم من الأمراض والإهتمام بصحتهم النفسية أيضًا.