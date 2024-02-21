الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دراما رمضان 2024.. مسلسل «مليحة» للفنانة ميرفت أمين يناقش القضية الفلسطينية

مليحة
مليحة

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل مليحة الذي يناقش أهم القضايا الفلسطينية، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

يبحث محبو الدراما الشيقه والمتنوعة عن أحداث مسلسل مليحة، الذي تصدرالتريند سريعًا خلال الأيام الماضية عقب طرح بوستر العمل الذي ينتمي إلى فئة الـ 15 حلقة.

تستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.

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قبل عرض مسلسل مليحة.. أعمال مصرية سينمائية ودرامية دعمت القضية الفلسطينية

مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل مليحة للفنانة "ميرفت امين" يناقش قضايا فلسطينية 

قصةمليحة

يناقش المسلسل عدة قضايا منها أسرة من أصل فلسطيني، تعيش في مدينة السلوم غرب مصر، وبعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى قطاع غزة مرورا بمصر.

وتواجه عائلة مليحة صعوبات في رحلتها من ليبيا إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، وتظهر صور حديثة من الكواليس أبطال وصناع العمل بينهم المخرج عمرو عرفة وميرفت أمين وأشرف زكي.

مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل مليحة للفنانة "ميرفت امين" يناقش قضايا فلسطينية 

أبطال مسلسل مليحة

يشارك عدد من النجوم فى بطولة المسلسل منهم دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان،من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.   

وطرحت شركة ds البوستر التشويقي الأول لمسلسل مليحة رمضان 2024، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتصدره صورة لطفلة فلسطينية تنظر إلى الدمار والخراب حولها وفي يدها لعبتها، في إشارة إلى ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلى همجى.

مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل مليحة للفنانة "ميرفت امين" يناقش قضايا فلسطينية 

موعد أول يوم رمضان 2024

يحل موعد أول يوم رمضان وفقًا للحسابات الفلكية، الإثنين، 11 مارس 2024، لكن يبدأ الصيام فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء لهلال رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شعبان، الموافق الأحد 10 مارس، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان. 

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