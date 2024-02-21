حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء وغدًا الخميس في مصر بالقاهرة والإسكندرية.

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

وحذرت الأرصاد الجوية، من الأنخداع بارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد، حيث شهدت الأجواء زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس يزيد من الإحساس بدفء الأجواء.

حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس مستقرًا ودافئًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع درجات حرارة مائلة للارتفاع على السواحل الشمالية، ودرجات حرارة شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر في معظم المناطق.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

تشهد حالة الطقس يوم الخميس 22 فبراير من نفس الشهر شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية، تحسنًا كبيرًا وملحوظ في حالة الطقس، مع توقعات باستمرار فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة لا تتعدى الـ 30 %.

وسجلت محافظة الإسكندرية، درجات حرارة تراوحت بين 19 درجة مئوية للعظمى و11 درجة مئوية للصغرى، مع رياح هادئة بلغت سرعتها 24كم/الساعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يومي السبت والأحد 24 و25 فبراير 2024 شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية