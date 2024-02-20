عاجل| ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 21/ 2/ 2024، على جميع أنحاء البلاد.

وذكرت الهيئة أنَّه يسود غدا الأربعاء، طقس مستقر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما تظل الأجواء شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استقرار الأجواء خلال فترات النهار، على مختلف المحافظات، مع ارتفاع البرودة ليلًا على كل الأنحاء، متوقعة فرص سقوط أمطار خفيفة متفرقة على السلوم ورفح وأقصى جنوب غرب مصر.

وأوضحت الأرصاد في نشرتها الجوية لطقس غدٍ الأربعاء، أنَّه يسود طقس مائل للبرودة للطيف على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية شديد البرودة على كاترين.

وبالنسبة للشبورة المائية، أكدت انخفاض الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وحذرت الهيئة من شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى، على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

حالة البحر

- البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

- خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف الرياح شمالية.

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أن هناك فرصا لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر، بجانب أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

ونوّهت هيئة الأرصاد باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

وتأتي تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء والتغيرات الجوية، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية على النحو التالي: