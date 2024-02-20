الأرصاد.. غدًا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة صباحًا بالطرق والصغرى بالقاهرة 13

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا، الأربعاء، ارتفاعًا فى درجات الحرارة ليسود طقس مستقر ودافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدًا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.



درجات الحرارة غدًا



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 20 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادي النطرون 21 12

كفرالشيخ 19 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 21 12

طنطا 19 11

دمياط 18 12

بورسعيد 18 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 12

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 20 6

كاترين 15 4

الطور 22 14

طابا 19 11

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 19 10

مطروح 18 10

السلوم 17 8

سيوة 18 7

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 15

شلاتين 24 15

حلايب 21 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 21 9

أسيوط 21 8

سوهاج 22 9

قنا 23 11

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 22 10

أبوسمبل 23 12