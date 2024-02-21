الأرصاد .. اليوم ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والصغرى بالقاهرة 13

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس مستقر ودافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاءعلى محافظات ومدن مصروفقا لما اعلنتة هيئة الأرصاد الجوية

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 21 13

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 21 13

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 20 12

دمياط 20 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 11

السويس 22 13

العريش 19 11

رفح 19 11

رأس سدر 23 13

نخل 20 6

كاترين 15 4

الطور 23 14

طابا 20 11

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 18 10

السلوم 16 8

سيوة 20 7

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 14

سفاجا 23 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 24 13

حلايب 20 15

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 22 15

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 22 7

أسيوط 21 8

سوهاج 22 9

قنا 24 11

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 24 8

أبوسمبل 25 12