الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دراما رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

أحمد العوضي
أحمد العوضي

يستعد عشاق الدراما الشعبية لمتابعة قصة مسلسل حق عرب، التي من المقرر عرضة في شهر رمضان 2024 المقبل.

ظهر النجم أحمد العربي على بوستر حق عرب، بشكل مختلف مما جعل الجماهير متشوقين لمعرفة ومتابعة أحداث المسلسل الذي يضم مجموعة من المع النجوم خلال هذا الموسم.

وظهر على البوسترات الدعائية المنفردة لمسلسل "حق عرب" كل من: أحمد العوضي، رياض الخولي، وليد فواز، إبراهيم السمان، أحمد عبدالله محمود، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وفاء عامر، وعدد من أبطال المسلسل.
 

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دراما رمضان 2024| الفنان جمال يوسف بـ"وجهين" فى "حق عرب" و"صيد العقارب"

قصة مسلسل حق عرب

"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عرب"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ "أحمد العوضي" 

أبطال مسلسل حق عرب

ويشاركه في بطولة العمل مع الفنان أحمد العوضي كلًا من دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

والجدير بالذكر، تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى؛ لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضى كل الأذواق.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ "أحمد العوضي" 

موعد شهر رمضان 2024 في مصر 

تعلن دار الإفتاء المصرية عن  موعد شهر رمضان 2024 في مصر عقب استطلاع رؤية الهلال الشرعي يوم 29 شعبان 1445  الموافق 10 مارس 2024 ومن المتوقع وفقا للحسابات الفليكية أن يكون غرة الشهر الكريم يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 حيث تختلف الرؤية من بلد إلى أخرى وفقا للرؤية الشرعية للهلال.

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