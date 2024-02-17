السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| الفنان جمال يوسف بـ"وجهين" في "حق عرب" و"صيد العقارب"

الفنان جمال يوسف
الفنان جمال يوسف

يعيش الفنان جمال يوسف، حالة من الانتعاشة الفنية وذلك لخوضه السباق الرمضاني 2024 بأكثر من عمل فني، بشخصيات مختلفة ومحوّرية تُعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشف الفنان جمال يوسف لـ"الدستور" عن خوضه السباق الرمضاني المقبل 2024 بمشاركته بأكثر من عمل درامي وشخصيات مختلفة وجديدة، حيث سيكون ضمن أبطال عمل كل من مسلسل “حق عرب” الذي يخوض الفنان أحمد العوضي بطولته.

كما يشارك الفنان جمال يوسف ضمن أبطال مسلسل “صيد العقارب" للفنانة غادة عبد الرازق أيضًا والذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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صناع وأبطال مسلسل "صيد العقارب"

"صيد العقارب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، من خلال 30 حلقة مليئة بالتشويق والصراع بين عائلتين كبيرتين، ويشارك في بطولة المسلسل أمام النجمة غادة عبدالرازق، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: رياض الخولي، أحمد ماهر، محمود عبدالمغني، محمد علاء، سيمون، عماد صفوت، جمال يوسف، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، والموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.

صناع وأبطال مسلسل "حق عرب"

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب كل من "دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، جمال يوسف، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، ويعد العمل هو البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي في عالم الدراما.

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