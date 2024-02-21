الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

النوبة القلبية تزيد بشكل كبير من خطر حدوث مشاكل صحية أخرى

النوبة القلبية
النوبة القلبية

أظهرت الدراسة بجامعة ليدز أن النوبة القلبية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة باضطرابات صحية خطيرة على المدى الطويل، بما في ذلك الاضطرابات العقلية.

وقام الباحثون بتحليل أكثر من 145 مليون سجل يغطي كل مريض بالغ تم إدخاله إلى المستشفى على مدى تسع سنوات لتحديد مخاطر النتائج الصحية على المدى الطويل بعد نوبة قلبية- في أكبر دراسة من نوعها، وفقًا لموقع "hindustantimes"، إليكم التفاصيل الكاملة:

في حين أن النوبات القلبية هي حالة خطيرة ومهددة للحياة، تقدر مؤسسة القلب البريطانية أن أكثر من 7 من كل 10 أشخاص ينجون منها في الوقت الحالي، بشرط أن يتلقوا علاجًا سريعًا وطارئًا لإعادة تدفق الدم إلى عضلة القلب مرة أخرى. 

ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث السابقة أن النوبات القلبية يمكن أن يكون لها آثار صحية على المرضى، بما في ذلك الحالات الأخرى التي تؤثر على القلب والدورة الدموية، ولكن أيضًا الحالات التي تؤثر على أجزاء أخرى من الجسم وحالات الصحة العقلية.

txt

النوبة الصامتة| أعراض الأزمة القلبية عند النساء.. اعرفي السبب

النوبة القلبية تزيد بشكل كبير من خطر حدوث مشاكل صحية أخرى

يُظهر البحث الجديد، الذي تم تمويل جزء منه من قبل مؤسسة القلب البريطانية وويلكوم، أن المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية استمروا في تطوير حالات أخرى بمعدل أعلى بكثير من الأشخاص من نفس العمر والجنس الذين لم يصابوا بنوبة قلبية.

أصيب ما يصل إلى ثلث المرضى بفشل القلب أو الفشل الكلوي، وأصيب 7% منهم بنوبات قلبية أخرى، وتوفي 38% لأي سبب خلال فترة الدراسة التي استمرت تسع سنوات.

فشل القلب، والرجفان الأذيني، والسكتة الدماغية، وأمراض الشرايين الطرفية، والنزيف الحاد، والفشل الكلوي، والسكري من النوع 2، والاكتئاب، كلها حدثت بشكل متكرر أكثر لدى الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بها؛ لكن خطر الإصابة بالسرطان كان أقل بشكل عام، ولم يختلف خطر الإصابة بالخرف بشكل عام.

النوبة القلبية مخاطر النوبة القلبية امراض النوبة القلبية النوبة القلب

مواد متعلقة

5 نصائح لتعزيز صحة الغدة الدرقية وأبرز الأمراض التي يمكن إصابتها

أخبار فاتتك|مصر تستضيف اجتماع "بريكس".. ومخزون السكر يكفى 4 أشهر

حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل عتبات البهجة لـ"يحيى الفخراني"

دراما رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

دراما رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

تفاصيل مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين في رمضان 2024

إستعدادًا لدراما رمضان.. قائمة الأعمال الكوميدية في رمضان 2024

الأكثر قراءة

عاجل| ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة في الممارسات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية