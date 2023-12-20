النوبة القلبية عند المراهقين.. 4 عادات صحية للوقاية من أمراض القلب

يمكن أن تحدث النوبة القلبية في أي عمر، ويكون لدى الصغار والأطفال وكبار السن عوامل الخطر الخاصة بهم، لكن في السنوات الأخيرة، تزايدت حالات السكتة القلبية والنوبات القلبية لدى الشباب والمراهقين، وهو ما يثير القلق.

وحذر الخبراء من أن المراهقين بحاجة إلى رعاية قلوبهم من خلال تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإيجاد طرق للتغلب على التوتر.

وتلعب عوامل نمط الحياة دورًا رئيسيًا في مشكلات القلب ويجب معالجتها لصحة قلب قوية، إذ تعد العادات الغذائية الخاطئة ونمط الحياة غير المستقر وزيادة تعاطي التبغ من بين العوامل التي تساهم في الإصابة بالنوبات القلبية لدى المراهقين. إليك كيفية الوقاية وفقًا لـ"hindustantimes".

“العادات الغذائية السيئة وقلة النشاط البدني المنتظم وزيادة استخدام التبغ بأشكاله المختلفة وخاصة التدخين هي العوامل الرئيسية التي تساهم في تطور الأزمة القلبية لدى المراهقين، كما أن الإجهاد العقلي هو عامل رئيسي يعجل زيادة التوقعات من أدائهم”، بحسب "hindustantimes".

كيفية الوقاية من النوبات القلبية لدى المراهقين

1. غرس العادات الصحية

أول شيء هو أن تكون لديهم الرغبة في التمتع بصحة جيدة، فلابد من غرس هذه العادات منذ الصغر، والعادة الصحية الأولى هي اختيار المواد الغذائية الصحية لأن عملية ترسب الكوليسترول تبدأ في العقد الأول من العمر. لذا فإن الاعتقاد السائد بأن المراهقة هي سن الأكل والشرب غير المقيد هو اعتقاد خاطئ. وهذا أيضًا هو عصر الإفساد. ويكون النمو أفضل في الواقع مع تناول المواد الغذائية الصحية مثل الفواكه والخضروات.

2. النشاط البدني

الخطوة الوقائية الثانية هي ممارسة النشاط البدني المنتظم واليومي، حيث يعد ممارسة الرياضة هي الطريقة الأفضل والأكثر فعالية للوقاية من أمراض القلب، ويوصى بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة الشدة والتي تتمثل في: المشي السريع أو الركض أو السباحة أو ممارسة الألعاب في الهواء الطلق.

3. الإقلاع عن التدخين

الخطوة الوقائية المهمة التالية هي تجنب التدخين أو الإقلاع عنه، إذ لوحظ أن 90% من النوبات القلبية لدى الشباب تحدث عند المدخنين. التدخين بأي شكل من الأشكال بما في ذلك السجائر الإلكترونية أمر سيئ، لذا يجب التخلص من هذه العادة السيئة قدر الإمكان.

4. التغلب على التوتر النفسي

وأخيرا ينبغي للمرء أن يحاول الحد من التوتر العقلي، من المهم أن نعلم أطفالنا أهمية أن يعيشوا حياة متوازنة بدلًا من الحياة المثالية.