أخبار فاتتك|مصر تستضيف اجتماع "بريكس" ومخزون السكر يكفي 4 أشهر

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

اليوم.. مصر تستضيف أولى فعاليات بريكس

تستضيف مصر، اليوم الأربعاء، لأول مرة، ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة بريكس BRICS، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

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عاجل.. قصف أمريكى بريطانى يستهدف منطقة العرج غربى اليمن

أفادت وسائل إعلام حوثية بأن قصفًا أمريكيًا بريطانيًا جديدًا استهدف منطقة العرج شمال غرب الحديدة غربي اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية إسقاط الحوثيين طائرة مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو-9" قرب سواحل اليمن يوم الإثنين.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024 من أبرز ما يشغل بال الأسر المصرية في مختلف المحافظات هذه الأيام؛ لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

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تركي آل الشيخ يعلن انضمام “دي ميديا” إلى مجموعة الشركات المستثمرة في صندوق "Big Time"

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) السعودية، عن انضمام شركة دي ميديا الإعلامية، إحدى شركات المتحدة، إلى مجموعة الشركات المستثمرة في صندوق Big Time، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق خلال الشهر الجاري.

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التموين: لدينا مخزون من السكر يكفى لمدة 4 أشهر مقبلة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين تتوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة.

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عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينفذ عمليات تدمير واسعة داخل مخيم جنين (فيديو)

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات تدمير واسعة داخل مخيم جنين بالضفة الغربية.

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