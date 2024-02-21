الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|مصر تستضيف اجتماع "بريكس" ومخزون السكر يكفي 4 أشهر

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

اليوم.. مصر تستضيف أولى فعاليات بريكس

تستضيف مصر، اليوم الأربعاء، لأول مرة، ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة بريكس BRICS، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

عاجل.. قصف أمريكى بريطانى يستهدف منطقة العرج غربى اليمن

أفادت وسائل إعلام حوثية بأن قصفًا أمريكيًا بريطانيًا جديدًا استهدف منطقة العرج شمال غرب الحديدة غربي اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية إسقاط الحوثيين طائرة مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو-9" قرب سواحل اليمن يوم الإثنين.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024 من أبرز ما يشغل بال الأسر المصرية في مختلف المحافظات هذه الأيام؛ لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

تركي آل الشيخ يعلن انضمام “دي ميديا” إلى مجموعة الشركات المستثمرة في صندوق "Big Time"

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) السعودية، عن انضمام شركة دي ميديا الإعلامية، إحدى شركات المتحدة، إلى مجموعة الشركات المستثمرة في صندوق Big Time، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق خلال الشهر الجاري.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

التموين: لدينا مخزون من السكر يكفى لمدة 4 أشهر مقبلة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين تتوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينفذ عمليات تدمير واسعة داخل مخيم جنين (فيديو)

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات تدمير واسعة داخل مخيم جنين بالضفة الغربية.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

تركى ال الشيخ مصر بريكس اليمن أسعار الفراخ التموين السكر

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل عتبات البهجة لـ"يحيى الفخراني"

دراما رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

دراما رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

تفاصيل مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين في رمضان 2024

إستعدادًا لدراما رمضان.. قائمة الأعمال الكوميدية في رمضان 2024

تفاصيل مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز في رمضان 2024

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر

تحسن تدريجي في الحرارة.. توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع 18-2-2024

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

وزير الخارجية الأمريكي يزور البرازيل بعد تصريحات للرئيس سيلفا أغضبت إسرائيل

من 40 سنة.. أشهر صانع فوانيس صاج بالفيوم: "رمضان موسم بنستناه"

سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها: شهيد واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة 4 من جنوده في معارك شمال غزة

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال