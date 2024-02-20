تركى آل الشيخ يعلن انضمام "دى ميديا" إلى مجموعة الشركات المستثمرة فى صندوق Big Time

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن انضمام شركة دي ميديا الإعلامية إحدى شركات المتحدة إلى مجموعة الشركات المستثمرة في صندوق Big Time، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق خلال الشهر الجاري.

ويهدف صندوق Big Time الاستثماري إلى رفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام التي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي من خلال الاستثمار كمرحلة أولى في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) ستساهم في صندوق Big Time الاستثماري كراعٍ رئيسي، في حين تأتي وزارة الثقافة كراعٍ مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في المجال، وهي: شركة صلة استوديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني.

