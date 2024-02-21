اليوم.. مصر تستضيف أولى فعاليات بريكس

تستضيف مصر، اليوم الأربعاء، لأول مرة، ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة بريكس BRICS، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى سلاسل إمداد الغذاء العالمية، والتركيز على تجارة الحبوب، والعمل على وضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي تعاني منها السوق العالمية ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس 21- 22 من فبراير الجاري.

ويهدف مسئولو أجهزة المنافسة والأكاديميون في مجموعة بريكس إلى مناقشة كيفية تطبيق مبادئ قانون حماية المنافسة بشكل أكثر نشاطًا وشمولية للمساعدة في إيجاد حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الملتقى عدة جلسات أبرزها تلك التي تحت عنوان "سلاسل إمداد الغذاء العالمية وقانون المنافسة"، وأخرى تحت عنوان "مبادرات الدول لتعزيز المنافسة في أسواق الغذاء.. نظرة عامة على التطورات الحالية"، والثالثة تحت عنوان "سبل عالمية مبتكرة لتنظيم المنافسة في سوق الغذاء".