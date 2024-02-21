الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. قصف أمريكى بريطانى يستهدف منطقة العرج غربى اليمن

قصف أمريكى بريطانى
قصف أمريكى بريطانى

أفادت وسائل إعلام حوثية، بأن قصفًا أمريكيًا بريطانيًا جديدًا استهدف منطقة العرج شمال غرب الحديدة غربي اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، إسقاط الحوثيين طائرة مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو-9" قرب سواحل اليمن يوم الإثنين.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء: "بوسعي التأكيد أن طائرة من نوع "إم كيو-9" تم إسقاطها يوم 19 فبراير فوق البحر الأحمر بالقرب من سواحل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأوضحت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنها أسقطت من قبل الحوثيين بواسطة صاروخ من نوع "أرض – جو".

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