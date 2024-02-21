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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024 من أبرز ما يشغل بال الأسر المصرية في مختلف المحافظات هذه الأيام؛ لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يأتي في الحادي عشر من الشهر المقبل؛ إذ يحرص المصريون على تخزين الفراخ البيضاء واللحوم والبط قبل شهر رمضان الكريم؛ استعدادا للعزومات والولائم التي تجمع العائلات والأهالي.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم اليوم الأربعاء 21-2-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، قبل بدء التعاملات في البورصة والأسواق، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، حسب آخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

ويأتي هذا التطور مخالفًا للتوقعات حيث ترتفع أسعار الفراخ في مصر في هذا الوقت من كل عام، خاصة قبل شهر رمضان الكريم، الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على شراء الفراخ استعدادًا له.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم ما بين 93 و94 جنيها، بينما وصلت أسعارها في الأسواق إلى ما بين 111 و116 جنيها، وذلك باختلاف المنطقة السكنية.

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مفاجأة سارة بشأن سعر الفراخ والبيض خلال أسبوع

وبالنسبة لأسعار الدواجن البلدي، فإنها استقرت عند 140 جنيها، ووصل سعر البيع للمستهلك إلى 145 جنيها.

بورصة الدواجن اليوم 

أما بالنسبة لأسعار الدواجن الحمراء و البلدي اليوم، فقد استقرت أيضًا لتصل إلى نحو 109 و110 جنيهات.

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، فقد سجلت 80 جنيهًا، ووصلت للمستهلك بسعر 90 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم 

- البيض الأبيض: 149 جنيها للكرتونة و165 جنيها للمستهلك.

- البيض الأحمر: 155 جنيها للكرتونة و170 جنيها للمستهلك.

- البيض البلدي: بين 145 و175 جنيها للكرتونة والمستهلك على التوالي.

اسعار الكتاكيت اليوم

- سجل سعر الكتكوت الأبيض نحو 28 جنيها إلى 28.25 جنيه.

- سجل سعر الكتكوت الساسو البيور نحو 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه.

- سجل سعر الكتكوت الساسو من 10.5 إلى 11.5 جنيه.

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التعاملات المسائية| سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20-2-2024 مقابل الجنيه

 

 سعر البط اليوم الأربعاء 21-2-2024 

- يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي بين 60 و65 جنيهًا.

- يتراوح سعر البط المولار بين 65 و75 جنيهًا.

- وصل سعر البط المسكوفى إلى 100 جنيه.
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