التعاملات المسائية| سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20-2-2024 مقابل الجنيه

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من المواطنين المسافرين إلى الخارج عن السؤال عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024، حيث يعد سعر الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع في الأسواق في مختلف دول العالم.

كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء؟

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

«الدستور» يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 شهدت استقرارًا مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل: