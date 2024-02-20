الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-2-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر..ارتفعت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من المواطنين المسافرين إلى الخارج عن هذا السؤال، حيث يعد سعر الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع في الأسواق في مختلف دول العالم.

كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء؟

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 في البنوك المصرية وماكينات، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

«الدستور» يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الاثنين 19-2-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في منتصف التعاملات

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 شهدت استقرارًا مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو بلغ 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع

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