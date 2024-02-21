5 نصائح لتعزيز صحة الغدة الدرقية وأبرز الأمراض التي يمكن إصابتها

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة توجد في الرقبة، وهي حيوية للحفاظ على الصحة العامة حيث تنتج الغدة الدرقية هرمونات تتحكم في مجموعة واسعة من العمليات الجسدية وأي خلل في هذه الهرمونات يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز أمراض الغدة الدرقية المختلفة، وطرق تعزيزها، وذلك وفقًا لموقع "hindustantimes"، إليكم التفاصيل الكاملة:

أمراض الغدة الدرقية المختلفة

خمول الغدة الدرقية: يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى إنتاج الغدة الدرقية كمية غير كافية من هرمونات الغدة الدرقية، مما يبطئ عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وقد يؤدي إلى الإرهاق وزيادة الوزن وعدم تحمل البرد من بين أعراض أخرى.

فرط نشاط الغدة الدرقية: فرط نشاط الغدة الدرقية هو اضطراب تفرز فيه الغدة الدرقية هرمون الغدة الدرقية أكثر من المعتاد، مما يسرع عملية التمثيل الغذائي في الجسم، تشمل الأعراض التعرق وسرعة ضربات القلب وفقدان الوزن والقلق والتهيج.

الدراق: الدراق هو تورم في قاعدة الرقبة يدل على تضخم الغدة الدرقيةـ قد يكون السبب هو مشاكل الغدة الدرقية ونقص اليود وأسباب أخرى.

عقيدات الغدة الدرقية: تُعرف الأورام الموجودة داخل الغدة الدرقية باسم عقيدات الغدة الدرقية، على الرغم من ندرتها، إلا أن معظمها حميدة. نسبة ضئيلة يمكن أن تتطور إلى ورم خبيث، العقيدات الكبيرة قد تسبب عدم الراحة أو صعوبة في البلع، ومع ذلك، فإن الأعراض نادرة.

سرطان الغدة الدرقية: عادة ما يتم تشخيص سرطان الغدة الدرقية على أنه كتلة أو عقيدة في الرقبة، ويبدأ في الغدة الدرقية، وهو قابل للشفاء عمومًا وليس منتشرًا بشكل كبير، خاصة إذا تم اكتشافه مبكرًا، يمكن استخدام الجراحة أو اليود المشع أو علاج هرمون الغدة الدرقية أو مزيج منها كعلاجات.

طرق تعزيز صحة الغدة الدرقية

1 - النظام الغذائي المتوازن: يجب أن يحتوي النظام الغذائي المتوازن على الكثير من الزنك والسيلينيوم واليود، وهي عناصر ضرورية لوظيفة الغدة الدرقية، ويمكن الحصول على هذه العناصر من الألبان والمكسرات والمأكولات البحرية.

2 - ممارسة التمارين الرياضية بشكل متكرر: لزيادة التمثيل الغذائي ودعم الصحة العامة، مارس التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن تقلل التمارين الرياضية من خطر الإصابة بمشاكل الغدة الدرقية وتساعد في تنظيم وظيفة الغدة الدرقية.

3 - التعامل مع التوتر: قد تؤثر فترات التوتر الطويلة على وظيفة الغدة الدرقية، لدعم الصحة الجسدية والعاطفية، قم بتضمين ممارسات تخفيف التوتر، مثل اليوغا والتأمل وتمارين التنفس العميق.

4 - النوم الكافي: احصل على قسط كافٍ من النوم الجيد، فهو ضروري لتوازن هرمون الغدة الدرقية وتوازن الهرمونات الأخرى.

5 - الفحوصات المنتظمة: خصص وقتًا لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية، خاصة إذا كنت تعاني من أعراض مثل التعب أو تقلب المزاج أو تقلبات الوزن أو إذا كانت عائلتك تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية.