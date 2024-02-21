الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل عرض مسلسل مليحة.. أعمال مصرية سينمائية ودرامية دعمت القضية الفلسطينية

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

لم يكن بالجديد على الدراما المصرية تناول القضية الفلسطينية، ومناقشتها ومسانداتها، وهو ما يعني الاهتمام والإيمان الواضحين والمسيطرين من مصر بالقضية على مختلف نواح الحياه. 

أعمال مصرية سينمائية ودرامية دعمت القضية الفلسطينية 

وفور الإعلان عن تناول مسلسل مليحة المقررعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 المقبل للقضية الفلسطينية تستعيد الذاكرة، بعض الأعمال التي ناقشت فيها الدراما المصرية قضية فلسطين وناصرتها ودعمتها بقوة باعتبارها قضية أمة وليس دولة.

في السطورالتالية نستعرض بعضًا من الأعمال الدرامية المصرية التي ناقشت القضية الفلسطينية. 

مسلسل فارس بلا جواد

كان بين هذه المسلسلات مسلسل "فارس بلا جواد والذي يعتبر واحدًا من أهم الأعمال التى تطرقت للقضية الفلسطينية من جذورها، وذلك بعدما استطاع الفنان محمد صبحى التطرق بقوة لأمور كثيرة كان لها تأثيرها في جيل كامل، مما نتج عنه زيادة وعيه أثناء مشاهدة المسلسل بخفايا القضية مثل بروتوكولات حكام صهيون، وغيرها من الأمور التي تفضح المخطط الصهيوني إزاء المنطقة العربية برمتها.

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مسلسل رأفت الهجان

لايمكن أن نغفل كذلك دور المسلسل المخابراتي الذي حقق ومازال نجاحًا غير مسبوق "رأفت الهجان"، والذي تطرق إلى  نكسة 1967 وانتصار 73 ولم يكن منفصلًا عما يحدث في فلسطين، والحركة الصهيونية، والصراع على فلسطين.

مسلسل حالة خاصة

وكانت أحدث المسلسلات التي تناولت القضية الفلسطينية هو مسلسل حالة خاصة الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، وهو ضمن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ ظهر في المسلسل شخصية باسم "رام الله"، والتي تجسدها الفنانة هاجر السراج، وتحمل بيدها حقيبة على شكل خريطة فلسطين، وتبحث بإحدى المكتبات عن كتاب عن رواية "أعراس آمنة" للشاعر والروائى الأردني، فلسطينى الأصل إبراهيم نصر الله.

فيلم السفارة فى العمارة

كما كان للأفلام المصرية دورًا كبيرًا في تناول القضية الفلسطينية، وبين أشهر الأفلام التي تضمنت ذلك فيلم "السفارة فى العمارة" بولة النجم عادل إمام والذي ناقش فيه القضية الفلسطينية ونظرة العالم العربي لها والمصريين بالتحديد والذين لم يتقبلوا مجرد الجيرة للسفارة الإسرائيلية، وذلك بعدما عاد من الإمارات ليجد شقته في مواجهتها، وهو ما أرهقه بصورة كبيرة، وعرض الفيلم رفضه لهذا الأمر ما جعله يٌعتبر بطلًا قوميًا، كذلك عرض الفيلم موقف مؤثر في نهايتها عقب وفاة الطفل المقرب من الزعيم داخل فلسطين على يد جيش الاحتلال.

مسلسل مليحة

أما عن مسلسل مليحة المقرر عرضه في رمضان هذا العام، فهو من بطولة النجم دياب وهو يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية، كما أنه من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار.

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