مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل "صدفة" لريهام حجاج (خاص)

تخوض الفنانة ريهام حجاج السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال مسلسلها "صدفة"، وذلك بعد غيابها عامًا بسبب حملها وولادتها لتوأم، والمسلسل يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن الكِبار والشباب، وكل هؤلاء يلتقون تحت قيادة المخرج سامح عبدالعزيز.

وكشفت مصادر داخل العمل الفني صدفة، لـ"الدستور"، عن تفاصيل مسلسل "صدفة"، والذي ستلعب بطولته الفنانة ريهام حجاج، حيث تجسد شخصية فتاة اسمها صدفة عجيبة وهي مدرسة تاريخ لأول مرة.

وتتصاعد أحداث العمل الفني الذي يحاول مناقشة مشاكل الشباب التي يمرون بها في سن المراهقة وكيفية طرق التعامل معهم وغيرها من القضايا الأسرية المهمة بشكل اجتماعي لايت.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

مسلسل "صدفة"

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض عام 2020.

وتدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار كوميدي اجتماعي، أو "اللايت" وهو إطار مختلف عما اعتادت على تقديمه ريهام حجاج في مسلسلاتها، أما قصة مسلسل "صدفة" تحكي عن فتاة اسمها صدفة عجيبة، وهي تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.