الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج"

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

تصدر مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج المقرر عرضه على شاشات التليفزيون خلال رمضان 2024، محركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية بعد عرض بوستر المسلسل، وكانت الفنانة ريهام حجاج قد غابت عامًا بسبب حملها وولادتها لتوأم.

مسلسل صدفة

ويشارك في مسلسل صدفة عدد كبير من نجوم الفن الكبار والشباب، تحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة، وتوقع الجماهير أن يحقق مسلسل صدفة نجاحًا.

قصة مسلسل صدفة 

تجسد الفنانة ريهام حجاج في مسلسل صدفة شخصية فتاة اسمها صدفة وهي مدرسة تاريخ، وتتصاعد أحداث المسلسل لتناقش مشاكل الشباب الذين يمرون بها في سن المراهقة وكيفية طرق التعامل معهم، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الأسرية المهمة بشكل "اجتماعي لايت".

ويعد مسلسل صدفة مختلف تمامًا عن الادوار التي اعتادت على تقديمه ريهام حجاج في مسلسلاتها، أما قصة مسلسل "صدفة" تحكي عن فتاة اسمها صدفة عجيبة، وهي تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل "صدفة" لريهام حجاج (خاص)

ابطال وصناع مسلسل صدفة 

-ريهام حجاج

- رحاب الجمل

- رشدي الشامي

- فراس سعيد

- تامر يسري

- عبير منير

- سليم الترك

- رباب ممتاز

- علاء خالد 

- هشام منصوربالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين 

- إنتاج شركة فانتدج

- تأليف أيمن سلامة 

- إخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج

جدير بالذكر أن الفنانة ريهام حجاج قدمت مسلسل جميلة في رمضان 2023، والذي دارت أحداثه في إطار الدراما، ومن الأبطال المشاركين في العمل ريهام حجاج ويسرا اللوزي وسوسن بدر، كما انه من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز

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مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل "صدفة" لريهام حجاج (خاص)

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