الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل "مليحة" لـ ميرفت أمين

مليحة
مليحة

يشارك عدد من النجوم في الموسم الرمضاني المقبل عام 2024، بمساسل مليحة والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويناقش القضية الفلسطينية من خلال تسليط الضوء على ما يحدث داخل الأراضي المحتلة. 

 

ويواصل أبطال عمل مسلسل مليحة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، تصويره على قدم وساق تحت قيادة المخرج عمرو عرفة، وينتمي هذا المسلسل إلى فئة الـ 15 حلقة.

 

قصةمسلسل مليحة 

وتدور أحداث مسلسل مليحة حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة والتي تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، فكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية اليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة.  

 

وتجسد ميرفت أمين ضمن أحداث مسلسل مليحة دور أستاذة جامعية في مادة التاريخ تقوم بتدريس للأجيال مختلفة وتلعب ميرفت أمين دور والدة كلا من دياب وأمير المصري خلال أحداث مسلسل مليحة. 

أبطال مسلسل مليحة 

يشارك عدد من أبطال المسلسل ومنهم الفنان دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.   

 

وطرحت شركة ds البوستر التشويقي الأول لمسلسل مليحة رمضان2024، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتصدر البوستر طفلة فلسطينية تنظر إلى الدمار والخراب حولها وفي يدها لعبتها، في إشارة إلى ما يحدث في غزة من دمار خلال الوقت الحالي.

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