مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

يواصل النجم أحمد العوضي تصوير مشاهد مسلسل حق عرب حيث يقدم دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية، بصورة شعبية قريبة للمشاهد المصري ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب أحد أضخم مسلسلات رمضان 2024 داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبدربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يخاف منه كل سكان الحي، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا، وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

ويشارك في بطولة العمل الفنان محمد أحمد ماهر، ويجسد دور شقيق "العوضي"، بينما يظهر الفنان رياض الخولي، كـ"تاجر أخشاب" لديه ابنتان تلعبان دوريهما الفنانتان دنيا المصري، وكارولين عزمي، وتلعب دور زوجته الفنانة وفاء عامر.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة الفنان أحمد العوضي ويشارك فى بطولته دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وطرحت منصة Watch it، البوستر الأول لمسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، ومن المقرر طرحه في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ويستمر فريق العمل في تصوير مشاهد المسلسل والانتهاء منه قبل بداية الشهر الكريم وإجراء أعمال المونتاج تمهيدا لعرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 والذي يتوقع أن يشهد نسب مشاهدة عالية عبر القنوات التابعة لشركة المتحدة للخدمات الاعلامي ومنصة واتش إت watch it الرقمية.

مواعيد عرض حق عرب

لم يتم الإعلان عن القناة الناقلة لمسلسل "حق عرب" بشكلٍ رسمي حتى الآن، لكن من المتوقع أن يعرض على إحدى القنوات الفضائية العربية الكبرى ويتوقع أن يحقق مسلسل "حق عرب" نجاحات كبيرة مثل كل عام لأعمال الفنان أحمد العوضي.