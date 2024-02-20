مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أبطال مسلسل محارب لـ حسن الرداد

تصدر مسلسل محارب للفنان حسن الرداد المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، التريند، وذلك بعد نشر البوستر الدعائي للمسلسل، حيث ينتظره عدد كبير من الجماهير، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور قصة واحداث مسلسل محارب والقائمة الكاملة لأبطاله.

أبطال وصناع مسلسل محارب

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم:

-حسن الرداد

- نيرمين الفقي

- أحمد زاهر

- سلوى عثمان

- تامر عبد المنعم

- ماجد المصري

- محمود يس جونيور

- ملك أحمد زاهر

- تأليف محمد سيد بشير

- إخراج شيرين عادل

- إنتاج أحمد السبكي

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب للفنان حسن الرداد المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في إطار درامي شعبي مكون من 30 حلقة، حيث يجسد الفنان حسن الرداد شخصية شاب مصري، من أسرة متوسطة، يعمل سائق على ميكروباص، ليوفر مصاريف الانفاق على أهله، لديه دراما حياتية مركبة، يكون لها انعكاس على عائلته وأشقائه ووالدته.

ويحكي مسلسل محارب الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، قصة عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

جدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد يواصل تصوير احداث مسلسل محارب، والذي يعرض خلال شهر رمضان 2024، حيث من المنتظر ان يتم الانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة تزامنا مع انطلاق عرض حلقاته في رمضان 2024.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرحت بوستر رسميًا ومنفردًا للفنان حسن الرداد، لمسلسل "محارب"، الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرجة شيرين عادل، ويستمر الفنان حسن الرداد في العودة لتقديم المزيد من الأعمال الدرامية.