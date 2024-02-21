مسلسلات رمضان 2024| مسلسل الحشاشين.. قصة أشهر جمعية سرية ثورية

أحداث مسلسل الحشاشين من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الأيام الماضية، وذلك قبل إنطلاق الموسم الرمضاني لعام 2024.

مسلسل الحشاشين

يقدم النجم كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى “مذهب الإسماعيلية الشيعي” في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ“الحشاشين”، ليخوض صراعات ومواجهات،وقد أتى حسن الصبّاح إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز"

قصة مسلسل الحشاشين

أما عن قصة مسلسل الحشاشين فهي تدور حول فرقة تنتمي إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان، بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الإسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف القرن تبث الرعب في الدول الإسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية، واعتمدت جماعة "الحشاشين" في محاربة خصومها أسلوب الاغتيال الخفي المنظم وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وبلاد الشام.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز"

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد عزى، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر

يحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان.