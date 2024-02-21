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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي

يستعد عشاق الكوميديا والدراما الرمضانية لمتابعة أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير اوي 8، الذي يعد من أكثر المسلسلات مشاهدة خلال شهر رمضان.

مسلسل الكبير أوي 8

يبحث محبيين النجم أحمد مكي عن أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير اوي 8، استعدادًا لانطلاقه في الموسم الرمضاني لعام 2024، ويحمل المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن أحمد مكي على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير".

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مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

قصة مسلسل الكبير أوي 8

يشهد الجزء 8 والأخير من مسلسل الكبير أوي عدة تغييرات في الأحداث كما يتناول العمل العديد من الاسكتشات الكوميدية التي تجذب المشاهدين. 

كما يشهد الجزء الثامن تغييرات في المحتوى الدرامي للعمل بعد أن تمت الاستعانة بعدد من الكتاب الجدد وهم أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، حيث يشاركون في كتابة عدد من حلقات المسلسل تحت إشراف النجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي. 

أما عن أحداث المسلسل تحتفل قرية المزاريطة بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج ستاند آب كوميدي، ويعيش الكبير “أحمد مكي” في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف، وتكتشف مربوحة أنها حامل.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

كان النجم أحمد مكي قد شارك في موسم مسلسلات رمضان 2023 بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم، منهم رحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر

يحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان  بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان. 

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