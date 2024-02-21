مسلسلات رمضان 2024.. أبرز أحداث مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يعد مسلسل عتبات البهجة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها عشاق الدراما الرمضانية، فهو يناقش فكرة إهمال الأبناء لوالديهم في زمن التطور التكنولوجي.

مسلسل عتبات البهجة

يستعد عشاق الدراما المصرية لمتابعة أحداث مسلسل عتبات البهجة، فهو بطولة الفنان يحيي الفخراني، والعمل مستوحى من رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وتمت كتابة السيناريو والحوار بواسطة مدحت العدل، وهو من إنتاج شركة العدل جروب تحت إشراف المنتج جمال العدل.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من محبيين الفنان يحيي الفخراني، يرصد موقع “الدستور” في تقريره قصة مسلسل عتبات البهجة وابرز الأبطال إستعدادًا للسباق الدرامي الرمضاني 2024، وإليكم التفاصيل الكاملة:

قصة مسلسل عتبات البهجة

يقدم الفنان يحيي الفخراني شخصية رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش وحيدًا، ورغم أن لديه ابن في الجامعة، إلا أنه ليس مهتمًا بوالده، وابنته المتزوجة لا تسأل عنه، في زمن تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الأباء والأبناء.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني "

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يشارك في مسلسل عتبات البهجة العديد من النجوم فهو من بطولة يحيي الفخراني، جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، ليل عز العرب، هشام إسماعيل، وفاء صادق، جازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، علاء زينهم، وعدد كبير من الفنانين والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالميجد، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل وإنتاج العدل جروب.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني "

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر

يحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان.