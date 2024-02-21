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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي

حق عرب
حق عرب

أحداث مسلسل حق عرب من أكثر الموضوعات بحثًا على السوشيال ميديا وعبر مواقع الإنترنت من قبل عشاق الدراما الرمضانية.

مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي

يستعد محبيين النجم أحدم العوضي لمتابعة ومشاهدة أحداث مسلسل حق عرب المقرر عرضة في شهر رمضان المقبل، ويضم العمل نخبة من ألمع النجوم.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل حق عرب للنجم "أحمد العوضي" 

تستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.

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مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضى".

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، في إطار تشويقي رومانسي أكشن؛ إذ يقدم "العوضي" شخصية جديدة عليه وهي دور "عرب السويركي" ويناقش من خلالها العديد من القضايا والصراعات بين العائلات، إذ يعمل في تجارة الخشب.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل حق عرب للنجم "أحمد العوضي" 

أبطال مسلسل حق عرب

يشاركه في بطولة عمل مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل حق عرب للنجم "أحمد العوضي" 

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر

يحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان  بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان. 

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل حق عرب للنجم "أحمد العوضي" 
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