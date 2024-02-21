الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضى".

أحمد العوضي
أحمد العوضي

تتميز  دراما رمضان 2024 بتنوع أفكارها في رمضان 2024 ما بين الشعبي والاجتماعي والكوميدي، ومن بين المسلسلات، مسلسل "حق عرب" للفنان أحمد العوضي والذي يتميز بتقديم الشخصيات الشعبية في كل عام من رمضان.

قصة مسلسل حق عرب في رمضان 2024

وتدور أحداث مسلسل "حق عرب"، بطولة الفنان أحمد العوضي، في إطار تشويقي رومانسي أكشن؛ إذ يقدم "العوضي" شخصية جديدة عليه وهي دور "عرب السويركي" ويناقش من خلالها العديد من القضايا والصراعات بين العائلات، إذ يعمل في تجارة الخشب.

ولاقى البرومو رواجًا واسعًا وسط نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بمجرد نشره، مشيدين بشخصية البطل الشعبي التي يجسدها الفنان أحمد العوضي، ممثلة في دور "عرب السويركي"، كما ظهر من خلال البرومو لزمة معينة صاحبت "العوضي" خلال المسلسل وهي "وحدوا الواحد"، وأيضًا "تشكر منتحرمش".

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أبطال مسلسل حق عرب في دراما رمضان 2024

يحتوي مسلسل حق عرب على الكثير من الفنانيين والذي يعرض في دراما رمضان 2024، ويوجد العديد من الفنانين المشاركين مع الفنان أحمد العوضي، حيث يشاركه في بطولة العمل مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

خدمات المتحدة في رمضان 2024

والجدير بالذكر، تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.

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