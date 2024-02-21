تجديد حبس متهمين بحيازة مواد مخدرة فى السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 700 جرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام بقصد ترويجها بمدينة السلام.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام و400 جرام من مخدر الهيروين.



وبسؤالهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.