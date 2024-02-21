تجديد حبس وتحليل مخدرات.. قرارات النيابة ضد مغتصب فتاة من ذوى الهمم بالتبين

أمرت نيابة ١٥ مايو والتبين الكلية بتجديد حبس المتهم باغتصاب فتاة من ذوى الهمم ٣ مرات وعرضه علي الطب الشرعي لاجراء تحليل مخدرات له.

البداية كانت بتوجه عامل يدعى «عيد. ع»، إلى قسم شرطة التبين، ليحرر محضر رقم 526 لسنة 2024 جنح التبين، اتهم فيه «أحمد. خ»، 40 سنة، بهتك عرض ابنته القاصر «ملك»، 16 سنة، عدة مرات مستغلًا أنها من ذوي الهمم.

وقال والد الضحية إن المتهم جاره استغل خروج الفتاة بمفردها واستدرجها لمنزله ولامس أجزاء حساسة من جسدها وعاشرها جنسيًا عدة مرات دون هتك عرضها، وذلك مدعومًا بتقرير طبي يوضح تعرض ابنته للاعتداء الجنسي.



وقالت الفتاة إن المتهم لامس أجزاء حساسة من جسدها وأجبرها على المكوث معه وعندما كانت ترفض كان يتعدى عليها بالضرب بالعصا وعقب ذلك يقبلها ويخلع ملابسه ويتعدى عليها.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة ثلاث مرات برضا الفتاة، حيث أنه كان يجدها متجاوبة معه.