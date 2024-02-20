عاشرها 3 مرات.. مأساة فتاة من ذوي الهمم اغتصبها جارها في التبين

عاشرها ثلاث مرات.. مأساة عاشتها فتاة من ذوي الهمم استغلها شاب أربعيني من جيرانها انتهك برائتها وصغر سنها وإعاقتها التي تمنعها من الدفاع عن نفسها وهتك عرضها في منطقة التبين بالقاهرة.

تعدي جنسي على فتاة من ذوي الهمم

البداية كانت بتوجه عامل يدعى «عيد. ع»، إلى قسم شرطة التبين، ليحرر محضر رقم 526 لسنة 2024 جنح التبين، اتهم فيه «أحمد. خ»، 40 سنة، بهتك عرض ابنته القاصر «ملك»، 16 سنة، عدة مرات مستغلاً أنها من ذوي الهمم.

والد الفتاة يروي كواليس اتهام الجار

وقال المبلغ إن المتهم جاره واستغل خروج الفتاة بمفردها واستدرجها لمنزله ولامس أجزاء حساسة من جسدها وعاشرها جنسيًا عدة مرات دون هتك عرضها، وذلك مدعومًا بتقرير طبي يوضح تعرض ابنته للاعتداء الجنسي.

أقوال المجني عليها والمتهم

وقالت الفتاة إن المتهم لامس أجزاء حساسة من جسدها وأجبرها على المكوث معه وعندما كانت ترفض كان يتعدى عليها بالضرب بالعصا وعقب ذلك يقبلها ويخلع ملابسه ويتعدى عليها.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة ثلاث مرات برضا الفتاة، حيث أنه كان يجدها متجاوبة معه.