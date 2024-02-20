مسلسلات رمضان 2024.. كواليس جديدة من لوكيشن تصوير مسلسل عتبات البهجة

نشرت قناة CBCDrama على صفحتها الرسمية مجموعة من صور كواليس مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، ويظهر في الصور الفنانين يحيى الفخراني وصلاح عبد الله وجومانا مراد وهنادي مهنا وعلاء مرسي والمخرج مجدي أبو عميرة، وكاتب السيناريو والحوار مدحت العدل.

أحداث مسلسل عتبات البهجة

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة في إطار اجتماعي حول شخصية بهجت الأنصاري، والذي يجسده الفنان يحيي الفخراني، وهو يوتيوبر يقدم محتوى عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، تحت عنوان "عتبات البهجة"، بعد وفاة زوجته، ويقدم من خلاله محتوى ذو قيمة يدعو للسعادة.

مسلسل عتبات البهجة

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو مسلسل عتبات البهجة، والذي حقق مشاهدات وصلت لأكثر من 2 مليون مشاهدة، وظهر يحيى الفخراني وهو يعرف نفسه للجمهور قائلًا: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللى بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين".

أحداث مسلسل عتبات البهجة

أحداث مسلسل عتبات البهجة

أحداث مسلسل عتبات البهجة

أحداث مسلسل عتبات البهجة