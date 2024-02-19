الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

انطلاق تصوير فيلم "عائلة المكسيكى"

تصوير الفيلم
تصوير الفيلم

بدأ الفنان أحمد فهمي و الفنانة روبي في تصوير أولي مشاهد فيلمهما الجديد تصوير أول مشاهد فيلمهم الجديد "عائلة المكسيكي" للمخرج حسام سليمان، في أحد مواقع التصوير بالقاهرة، وشارك في تصوير تلك المشاهد كل من أوس أوس، وحاتم صلاح.

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الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

تفاصيل "عائلة المكسيكي"


الفيلم سيتم تصويره في الفترة المقبلة في أكثر من محافظة في مصر، ليكون جاهزًا للعرض في موسم عيد الأضحى، ويستمر خلال موسم صيف 2024، ليكون هذا الفيلم بمثابة عودة أحمد فهمي للسينما للعام الثاني على التوالي بموسم عيد الأضحى، حيث عرض له في نفس التوقيت العام الماضي فيلم "مستر إكس"، والذي حقق أعلى إيراد في عام ٢٠٢٣ في مصر والوطن العربي مجتمعين.


فيلم "عائلة المكسيكي" إخراج حسام سليمان في أول تجاربه الإخراجية، بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و"ليجسي برودكشن للانتاج الفني".

عائلة المكسيكي أحمد فهمي روبي لبلبة القاهرة حاتم صلاح اوس اوس تفاصيل فيلم عائلة المكسيكي

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