الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

محمد هنيدى يقدم المسلسل الإذاعى "أبويا شقيقى" على راديو النيل فى رمضان

هنيدي
هنيدي

كشف راديو النيل عن تفاصيل المسلسل الإذاعي الجديد للنجم محمد هنيدي، في رمضان المقبل حيث أطلق البوستر الدعائي الخاص بالمسلسل “أبويا شقيقي”، والذي ينتمي لأعمال الكوميديا ويعرض على إذاعة راديو النيل خلال شهر رمضان المقبل 2024.

 تفاصيل البوستر الدعائى

ويظهر خلال البوستر الدعائي للعمل النجمان محمد هنيدي وشيري عادل، ويجسد هنيدي شخصية كمال، كما ظهر في البوستر صورة خلفهما لشخصي كبير في السن يجسد شخصيته محمد هنيدي ايضًا في إطار كوميدي اجتماعي والعمل من إنتاج راديو النيل.

وكانت قد كشفت إذاعات "راديو النيل"،  والتي تضم "نغم إف إم"، و"ميجا إف إم"، و"شعبى إف إم"، و"راديو هيتس"، عن الخريطة المبدئية للمسلسلات التى ستبثها لجموع المستمعين، مع التجهيز للإعلان عن مجموعة أخرى خلال الفترة المقبلة.

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الخريطة المبدئية للمسلسلات

أول هذه الأعمال مسلسل «سوبر فوزية»، الذى تخوض بطولته الفنانة القديرة إسعاد يونس، ومن المقرر بثه على «راديو النيل»، خلال الموسم الرمضانى المقبل، وذلك بمشاركة عدد من فنانى الكوميديا، على رأسهم محمد رضوان، إلى جانب الفنانين الشباب. 

 وينافس النجم هشام ماجد فى موسم دراما رمضان عبر أثير الإذاعة بمسلسل يحمل اسم «شارك مش فاكر»، بمشاركة الفنانة الشابة نور قدرى، على أن يُبث على «راديو النيل». 

محمد هنيدي مسلسله الاذاعي الجديد “ابويا شقيقي” الاذاعي الجديد “ابويا شقيقي” ابويا شقيقي المتحدة للخدمات الإعلامية

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