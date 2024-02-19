مسلسلات رمضان 2024.. مصطفى شعبان يروج لـ"المعلم" ببوستر جديد

روج الفنان مصطفى شعبان لأحداث مسلسله الجديد "المعلم" والذي ينطلق عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، عبر القنوات الفضائية المختلفة وعلى منصة واتش إت.

ونشر مصطفى شعبان صورة لبوستر العمل وعلق عليها بكلمات أظهرت تحمسه الشديد للعرض في أيام شهر رمضان قائلا: "انتظرونا في رمضان 2024 بعمل يحمل اسم المعلم"، وتابع: "المعلم أجدع واحد تصاحبه.. وأصعب عدو تعاديه".

وطرح صناع المسلسل البرومو الرسمي خلال الساعات الماضية، والذي كشف عن طبيعة الأحداث التي تدور في عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، حيث يظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

ويسجل المعلم التعاون الثانى على التوالي بين مصطفى شعبان وسهر الصايغ في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويًا مسلسل "بابا المجال" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023، وشارك في بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، وإخراج أحمد خالد موسى.