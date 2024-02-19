مسلسلات رمضان 2024.. بوستر جديد لأمير كرارة فى "بيت الرفاعى"

روج الفنان أمير كرارة لأحداث مسلسله الجديد "بيت الرفاعي"، المنتظر عرضه في شهر رمضان 2024، والذي يتناول عدة قضايا مختلفة وتشكل جانبا إنسانيا كبيرا للغاية.

ونشر "كرارة" بوستر جديدا للعمل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليه: "رمضان 2024، انتظرونا في عمل جديد يا ترى مين هما عائلة الرفاعي"، وظهر "كرارة" خلال البوستر وهو ينظر إلى شخص يصوب إليه مسدسه.

تفاصيل "بيت الرفاعي"

يضم مسلسل "بيت الرفاعي" عددًا كبير من النجوم، أبرزهم: أمير كرارة، ملك قورة، محمد لطفي، صفاء الطوخي، دنيا المصري، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداث العمل حول منطقة نزلة السمان وتجارة الآثار.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، لكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ إنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.