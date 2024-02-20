الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

انطلاق المرحلة الثانية من ورش الدورة الثامنة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت المرحلة الثانية من برنامج سينما أسوان في إطار ورش الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وذلك بعد أن اجتاز المشاركون في المرحلتين واختيار أصحاب المشاريع التي سيتم تنفيذها من ضمن البرنامج.

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وقال المخرج سيد علي مدير برنامج الورش: "بدأ استقبال طلبات االمشاركين في البرنامج في أكتوبر الماضي وامتدت فترة الاختيار حتي نهاية ديسمبر، وبدأت جلسات العمل مع صناع المشاريع علي منصة زووم بداية يناير لتطوير المشاريع ومناقشة الأفكارالمقدمة وتطويرها، حيث استقبلت الورش ما يقرب من 280 فكرة ووقع الاختيار في النهاية علي 14 مشروع، ودخل منهم حيز التنفيذ 8 مشروعات في هذه المرحلة، ومن المنتظر أن يتم تحضير وتنفيذ مشاريع الأفلام التي وصلت لمرحلة الإنتاج ضمن البرنامج.

أسوان السينمائي الدولي

وأضاف "سيد": حرصنا هذا العام علي تشكيل فريق عمل البرنامج وتنفيذ المشاريع بأسوان من المشاركين في السنوات الماضية ممن أصبح لديهم القدرة علي إدارة وتنفيذ المشاريع، خاصة وأن أهم أهداف برنامج ورش أسوان هو تطوير وبناء قدرات المشاركات وتمكين صانعات وصناع الأفلام في جنوب الصعيد من تنفيذ مشاريعهم.

ويسابق فريق عمل برنامج ورش أسوان الزمن للانتهاء من مرحلة التحضير نهاية هذا الأسبوع علي أن تبدء مرحلة تصوير المشاريع قبل دخول شهر رمضان الكريم، وبعد التحاق باقي أعضاء الفريق التقني بفريق العمل الأساسي في أسوان.

ويقام مشروع سينما أسوان وبرنامج ورش أسوان ضمن فعاليات المهرجان بدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دروسوس ومؤسسة أكت ومحافظة أسوان والمركز القومي للسينما وريد ستار.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
سينما أسوان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مهرجان أسوان الدولي أسوان الدولي لأفلام المرأة اسوان السينمائي الدولي برنامج سينما أسوان

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