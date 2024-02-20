الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

خمسون عاما من البورتريه السينمائي يكرم المصور الفوتوغرافي الشهير محمد بكر

الزعيم في مشهد من
الزعيم في مشهد من الانس والجن

 

5 عقود من التصوير الفوتوغرافي لأهم الأعمال السينمائية، تحتفي بها فوتوبيا لتكريم المصور الكبير محمد بكر، من خلال معرض "خمسون عاما من البورتريه السينمائي" والذي سيقام في الفترة من 25 فبراير الجاري وحتي 10 مارس المقبل، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم، ويضم المعرض أهم البورتريهات السينمائية التي قام بكر بتصويرها علي مدار 50 عاما تم اختيارها من بين أكثر من 2000 عمل سينمائي بعدسة محمد بكر منذ عام 1956، فكما للسينما سحرها الخاص الذي يستمر مع مرور السنين، ولكن الصور الفوتوغرافية التي ترصد ذلك السحر لها تأثيرها الذي يزداد بمرور الزمن.

من هو محمد بكر؟ 

قال محمد بكر: "المعرض سيحتوي علي مايقرب من 100 صورة من 80 فيلم، وقد تم التحضير للمعرض مع مروة أبو ليلة منذ مايقرب من شهرين، لاختيار مجموعة من الكادرات الساحرة بين سينما الأدب والاستعراض والكوميديا والواقعية جمعت بين القديم والحديث، وتتمثل في بورتريهات خاصة بالنجوم في مراحل تاريخية مختلفة تواكبت مع الجديد والقديم".


وأضاف: " بعد نجاح المعرض في الجونة اقنعتني مروة أبو ليلة المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة فوتوبيا بأن تستضيف معرض آخر لأعمالي في مقر فوتوبيا، واخترنا مجموعة من الصور لتقديمها في المعرض، فالجمهور الذي سيحضر المعرض سيشعر بكل صورة فلقد كنت حريصا وأنا أصور النجوم أن أجمع بين التصوير الفوتوغرافي والسينمائي". 


وعلى الجانب الآخر، قالت مروة ابو ليلة ": فخورون بإستضافة وتنسيق جزء من الأرشيف السينمائي للأستاذ والمصور محمد بكر، الذي وثق أكثر من 2000 فيلم سينمائي، فلقد كان من المهم الاحتفال بجزء مهم من أعماله التي رصد من خلالها كواليس الأفلام السينمائية الشهيرة، وبمسيرته العظيمة في التصوير الفوتوغرافي السينمائي، كما أنه اضافة لفوتوبيا لمهمتها في الكشف عن ارشيف أهم المصورين في مصر على مدار تاريخها في شتى المجالات ". 

60 عاما من التصوير لمحمد بكر
يعتبر المصور محمد بكر شيخ مصوري الفوتوغرافيا بعد ما عمل ما يزيد عن 60 عاما وسجل بعدسته الفوتوغرافية أروع المشاهد السينمائية، ويزيد رصيده عن الألف فيلم سينمائي، ويمتلك إرثا ضخما من صور مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها من الأبيض والأسود وحتى الآن، سواء أمام عدسات السينما او ما يدور وراء الكواليس، عاصر العديد من نجوم الفن، والسياسة والثقافة والرياضة والعلم، ومن أشهر أعماله ثلاثية نجيب محفوظ (بين القصرين، قصر الشوق، السكرية) للمخرج حسن الإمام، الرصاصة لا تزال في جيبي، المومياء، معبودة الجماهير، السقا مات، الفتوة، دعاء الكروان، أبناء الصمت، وغيرها من الأعمال الخالدة.

معرض خمسون عاما من البورتريه السينمائي 60 عاما من التصوير لمحمد بكر المصور الجليل محمد بكر السينمائية 50 عاما تم اختيارها من بين أكثر من 2000

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