الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مخرج "المعلم": بوعدكم بعمل مختلف يحترم المشاهد

المعلم
المعلم

روج المخرج مرقس عادل، لأحداث مسلسله الجديد "المعلم"، بنشره للبوستر الدعائي الخاص بالعمل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، وهو العمل الذي ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل 2024.

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وكتب "مرقس" على البوستر: "مسلسل المعلم رمضان 2024 ربنا يدينا نجاح وقبول على قد تعبنا وأكتر، بوعدكم بعمل مختلف وممتع ويحترم المشاهدة دعواتكم".

يذكر أن مرقس عادل كثف تصوير مشاهد مسلسله الجديد "المعلم"، حيث يصور مشاهد سوق السمك من أجل سرعة دخول العمل إلى المونتاج، وتسليم أكبر عدد من الحلقات إلى القناة العارضة.

تفاصيل مسلسل "المعلم" 


تدور أحداث مسلسل المعلم، فى إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق، ويضم 30 حلقة، حول "المعلم" ويجسده النجم مصطفي شعبان، الذي يظهر بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق الكبرى البحرية، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار، يتعرض والد مصطفي شعبان، في الأحداث لأزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسبب له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجن خلال رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله .

أبطال مسلسل "المعلم" 


يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" بجانب النجم مصطفى شعبان، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج مرقس عادل.

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