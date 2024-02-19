يُشارك المطرب الشاب مصطفى عنبة في ماراثون رمضان 2024 بتواجده في مسلسل "عتبات البهجة"، بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، ضمن الأعمال الفنية التي تعرضها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024.

تفاصيل دور عنبة في مسلسل عتبات البهجة رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024، ويقدم "عنبة" خلاله شخصية جديدة ومختلفة تتماشي مع سياق الأحداث، حيث جذب البوستر الدعائي للمسلسل، اهتمام عدد كبير من الجمهور.

وكشف عنبة، في وقت سابق، عن تفاصيل شخصيته في مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال طرح البوستر التشويقي، معلّقًا عليه: «اللي فات بويكا، والى جاى تيتا».

مسلسل عتبات البهجة رمضان 2024

يعد مسلسل "عتبات البهجة" هو نوع من الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، والتي تتناول الأحداث بشكل سلس وبسيط، يتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو تحول درامي لرواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار مدحت العدل.

يناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل مبسط للجمهور أبرزها علاقة الجد بأحفاده، وعدد من الرسائل الحياتية الإيجابية من خلال برنامج يقدمه بهجت الانصاري الذى يجسده النجم يحيى الفخرانى خلال الأحداث، خاصة أنه يجسد دور يوتيوبر.

مسلسلات الشركة المتحدة في رمضان 2024

ويتسابق مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، ضمن قائمة أعمال مسلسلات رمضان 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو مسلسل عتبات البهجة، والذي حقق مشاهدات وصلت لأكثر من 2 مليون مشاهدة، وظهر يحيى الفخراني وهو يعرف نفسه للجمهور قائلًا: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللى بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين".

وتحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائمًا، على تقديم وجبة فنية مميّزة للجمهور، خاصة في شهر رمضان الذي تتخلله عشرات الأعمال الفنية.