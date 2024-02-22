الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

مسلسل إمبراطورية ميم.. أبرز ملامح شخصية خالد النبوي في مسلسلات رمضان 2024

خالد النبوي
خالد النبوي

ينتظر جمهور النجم خالد النبوي قدوم شهر رمضان 2024 لمتابعة أحداث مسلسل إمبراطورية ميم المقرر عرضه في الشهر الكريم.

مسلسل إمبراطورية ميم

يناقش مسلسل إمبراطورية ميم قضية مهمة جدًا وهي طرق التعامل مع الأبناء وكيفية تربيتهم بشكل إيجابي في ظل التفتح الثقافي والتكنولوجي، وإلى جانب ذلك يناقش ضرورة الاستماع إلى آراء الأولاد وكيفية احترام رغباتهم المختلفة.

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة "إمبراطورية ميم" والقائمة الكاملة لأبطاله

مسلسلات رمضان 2024..  تفاصيل شخصية "خالد النبوي" في مسلسل إمبراطورية ميم 

ملامح شخصية خالد النبوي في إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة، مسلسل "إمبراطورية ميم" هو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يضم مسلسل إمبراطورية ميم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد كبير من أبطال الدراما وهم: 

“ خالد النبوي - حلا شيحة - نور النبوي - مايان السيد - نشوى مصطفى - محمود حافظ - هاجر السراج - محمد محمود عبد العزيز - إلهام صفي الدين - إيمان السيد - نورهان منصور - ليلى عز العرب - يارا عزمى - الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين - المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك - إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى”.

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر

يحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان  بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان. 

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