الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الطفل آدم وهدان ينضم لفريق عمل مسلسل "إمبراطورية ميم" فى رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن موسم درامي في مسلسلات رمضان 2024 مميز منحت فيه فرصًا للعديد من الأطفال الموهوبين للظهور والتألق.

 

وكان الطفل آدم وهدان تحدى هؤلاء الأطفال الذين سيشاركون في مسلسلات رمضان 2024.

 

يشهد موسم دراما رمضان المقبل 2024، مشاركة الطفل آدم وهدان في مسلسل إمبراطورية ميم.

 

المسلسل من بطولة النجم خالد النبوي وتشاركه البطولة النجمة حلا شيحة، مع النجوم: نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والمسلسل قصة إحسان عبدالقدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.
 

وسبق وشارك الطفل في مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، من بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، على السباعى، نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

مسلسلات رمضان 2024 الطفل آدم وهدان آدم وهدان دراما رمضان المقبل 2024 مسلسل إمبراطورية ميم

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

انطلاق الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب بمشاركة 70 دولة

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع.. إنفوجراف

أسماء وعناوين 397 مسجدًا بمبادرة "حصن طفلك بالقرأن الكريم" في كفر الشيخ

«تقنيات حارقة».. «الدستور» تحقق: كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعى فى حرب غزة؟

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

ننشر ملامح الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في موازنة 2024/25

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟