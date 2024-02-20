الطفل آدم وهدان ينضم لفريق عمل مسلسل "إمبراطورية ميم" فى رمضان 2024

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن موسم درامي في مسلسلات رمضان 2024 مميز منحت فيه فرصًا للعديد من الأطفال الموهوبين للظهور والتألق.

وكان الطفل آدم وهدان تحدى هؤلاء الأطفال الذين سيشاركون في مسلسلات رمضان 2024.

يشهد موسم دراما رمضان المقبل 2024، مشاركة الطفل آدم وهدان في مسلسل إمبراطورية ميم.

المسلسل من بطولة النجم خالد النبوي وتشاركه البطولة النجمة حلا شيحة، مع النجوم: نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والمسلسل قصة إحسان عبدالقدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



وسبق وشارك الطفل في مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، من بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، على السباعى، نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.