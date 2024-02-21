قبل "إمبراطورية ميم".. أبرز أعمال خالد حماد في دراما شهر رمضان

تعاقد الموسيقار العالمي خالد حماد، مع الجهة المنتجة لمسلسل "إمبراطورية ميم"، لوضع الموسيقى التصويرية للعمل الذي يخوض بطولته خالد النبوي، تمهيدًا لعرضه خلال أيام مع بداية الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى القنوات الفضائية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

يُشار إلى أنَّ الموسيقار خالد حماد حصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن جعفر العمدة في رمضان الماضي 2023، وله العديد ما الأعمال الفنية التي شارك فيها والتي يستعرضها "الدستور" على النحو التالي:

أشهر أعمال خالد حماد الموسيقية للأفلام:

قدم خالد حماد موسيقته التصويرية لما يقرب من 50 عملًا سينمائيًا على رأسهم:

ضحك ولعب وجد وحب للمخرج طارق التلمسانى

صعيدي فى الجامعة الأمريكية للمخرج سعيد حامد

العشق والدم للمخرج أشرف فهمي

همام في أمستردام للمخرج سعيد حامد

شورت وفانلة وكاب للمخرج سعيد حامد

الجسر للمخرج عمرو بيومي

بليه ودماغه العالية للمخرج نادر جلال

رشة جريئة للمخرج سعيد حامد

فيلم ثقافي للمخرج محمد أمين

أصحاب ولا بيزنس للمخرج على إدريس

غبي منه فيه للمخرج رامى إمام

أمير الظلام للمخرج رامى إمام

اللي بالى بالك للمخرج وائل إحسان

بوحة للمخرج رامى إمام

التجربة الدنماركية للمخرج على إدريس

رحلة حب للمخرج محمد النجار

بحبك وأنا كمان للمخرج محمد النجار

كلم ماما للمخرج أحمد عواض

صاحب صاحبه للمخرج سعيد حامد

أحلى الأوقات للمخرجة هالة خليل

حرب أطاليا للمخرج أحمد صالح

أفريكانو للمخرج عمرو عرفة

معالي الوزير للمخرج سمير سيف

55إسعاف للمخرج مجدي الهواري

فرح للمخرج أكرم فريد

عمارة يعقوبيان للمخرج مروان حامد

آخر الدنيا للمخرج أمير رمسيس

الشبح" للمخرج عمرو عرفة

نقطة رجوع للمخرج حاتم فريد

كلاشينكوف للمخرج رامي إمام

طباخ الريس للمخرج سعيد حامد

على جنب يا أسطى للمخرج سعيد حامد

عزبة آدم للمخرج محمود كامل

الفرح للمخرج سامح عبدالعزيز

العالمي للمخرج أحمد مدحت

الكبارللمخرج محمد العدل

كلمني شكرًا للمخرج خالد يوسف

شعبان الفارس للمخرج شريف عابدين

إذاعة حب للمخرج للمخرج أحمد سمير فرج

سمير وشهير وبهير للمخرج معتز التوني

فاصل ونعود للمخرج أحمد نادر جلال

الآنسه مامي للمخرج وائل أحسان

برتيتا للمخرج شريف مندور

بتوقيت القاهرة للمخرج أمير رمسيس

كابتن مصر للمخرج معتز التوني

موسيقى خالد حماد الدرامية:

وعلى الجانب الدرامي، قدم قرابة 20 عملًا جاءت كالتالي:

أوان الورد بطولة يسرا وهشام عبدالحميد للمخرج سمير سيف

النساء قادمون بطولة حسين فهمي وهالة فاخر للمخرج حسن بشير

ملك روحي بطولة يسرا وأحمد عز للمخرج مجدي أبو عميرة

لقاء على الهوا بطولة يسرا وسامي العدل للمخرج محمد النجار

خاص جدًا بطولة يسرا للمخرجة غادة سليم

قانون المراغي بطولة خالد الصاوي للمخرج أحمد عبدالحميد

خاتم سليمان بطولة خالد الصاوي للمخرج "أحمد عبدالحميد

العقرب بطولة منذر رياحنه للمخرج نادر جلال

العراف بطولة عادل إمام للمخرج رامي إمام

نقطة ضعف بطولة جمال سليمان ورانيا فريد شوقي للمخرج أحمد شفيق

صاحب السعادة بطولة عادل إمام للمخرج رامي إمام

تفاحة آدم بطولة خالد الصاوي للمخرج على إدريس

أزمة نسب بطولة زينة ومحمود عبدالمغني للمخرج سعيد حامد

كلمة سر بطولة لطيفةوهشام سليم للمخرج سعد هنداوي

الموسيقار خالد حماد

خالد حماد هو مؤلف موسيقى وملحن ومخرج سينمائي من مواليد 1971 من أب مصري وأم روسية الأصل، تخرج من المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار قسم تأليف وقيادة بتقدير عام جيد جدًا 1995، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما (مصر) قسم إخراج، وتخرج بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف 2000، قام بإخراج أكثر من فيلم تسجيلى وروائي قصير، منها: عبدالله والبحر، عليك واحد، شجرة التوت.