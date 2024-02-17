السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

دراما رمضان 2024.. تفاصيل مدهشة بقصة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

يتطلع جمهور الدراما، إلى مشاهدة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، فور الإعلان عن اسم المسلسل،المأخوذ من الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وهو ما يضفى على المسلسل جمالًا خاصًا.

ويعتبر إحسان عبد القدوس، من أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب البعيد عن العذرية وتحولت أغلب قصصه إلى أفلام تملئ شاشات السينما، ويرى الكثير من النقاد أن إحسان عبد القدوس أحدث نقلة نوعية في الرواية العربية، إذ استطاع الخروج من المحلية إلى حيز العالمية وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة.

ونستعرض في السطور التالية، تفاصيل قصة وأبطال مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي".

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

ويومًا بعد يوم، يتزايد البحث، عن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، كما ينتظر الكثير من الجمهور والنقاد، رؤية المعالجة الدرامية لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، التي تحمل نفس الأسم، كما تم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

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مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل إمبراطورية ميم لـ"خالد النبوي"

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مسلسلات موسم رمضان 2024.. القائمة الكاملة لبوسترات مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث المسلسل حول أسرة سعيدة، مكونة من الأب و6 من الأبناء، وتتعاقب مشاكل الأبناء في مراحلهم المختلفة، مما يسمح للعمل بمناقشة قضايا الأجيال الشابة، كما سلط المسلسل الضوء على أمور تربوية ونفسية تخص الأسرة.

وتشتعل أحداث المسلسل، حينما يجد رب الأسرة، وهو الفنان خالد النبوي، نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد رحيل زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يجمع مسلسل إمبراطورية ميم، عددًا كبيرًا من النجوم والنجمات، من بطولة النجم خالد النبوي وتشاركه البطولة النجمة حلا شيحة، ونور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والمسلسل قصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويأتي المسلسل من سيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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